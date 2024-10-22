Что идет в доходы у ТСЖ и УК на УСН

Для налога по УСН не учитываются доходы, полученные ТСЖ, управляющими организациями, ЖСК в оплату оказанных собственникам недвижимости коммунальных услуг, если такие услуги оказываются по договорам ТСЖ и УК с ресурсоснабжающими организациями.

Об этом сообщает Минфин в письме от 04.10.2024 № 03-07-11/96415.

В этой связи управляющие организации на УСН, не включают в состав доходов деньги, полученные от потребителей в многоквартирном доме в счет оплаты коммунальных услуг, если они в полном объеме перечисляются ресурсоснабжающим организациям.

Таким образом, если жильцы платят УК за воду, а потом УК перечисляет эти деньги в Водоканал, то такая плата не облагается налогом по УСН у управляющей компании.

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