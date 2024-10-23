👌 БезНДСный бизнес на УСН и ЕСХН освободили от счетов-фактур

При освобождении от НДС по статье 145 НК не надо будет составлять счета-фактуры. Новое правило коснется только бизнеса на УСН и ЕСХН.

Госдума приняла законопроект с поправками в НК.

Напомним, освобождение от НДС на ЕСХН идет по уведомлению (оно добровольное). Освобождение от НДС на УСН будет автоматическим.

Таким образом, с 2025 года упрощенцам с доходами в 2024 году менее 60 млн, которые будут работать без НДС, не придется составлять счета-фактуры.

Бизнес на ОСНО, который оформил освобождение от НДС, по-прежнему будет составлять счета-фактуры с надписью или штампом «Без налога (НДС)».

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