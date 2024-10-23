К концу 2024 года функционал ККТ настроят на ставки НДС 5% и 7%

С 1 января 2025 года новые ставки НДС 5 и 7% должны быть указаны в кассовых чеках организаций и ИП на УСН.

Техническим обеспечением нововведений сейчас занимаются изготовители ККТ.

В 2025 году бизнес на УСН при соблюдении определенных условий самостоятельно выбирает между стандартными ставками НДС 10% и 20% и льготными 5 и 7%.

При этом действующие пока форматы фискальных документов не предусматривают тэги для указания пониженных ставок НДС.

Ориентировочный срок готовности функционала ККТ для формирования кассовых чеков и БСО с новыми ставками НДС 5 и 7% — к концу 2024 года, сообщает ФНС.

Как только обновленное программное обеспечение будет готово, его необходимо установить всем, кто работает на УСН и планирует использовать пониженные ставки НДС.

Кстати, после 01.01.2025 на УСН можно выбивать чеки ККТ без НДС, если обновление ПО кассы не готово.