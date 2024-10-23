Туристический налог, который отель платит за командированного гостя, его работодатель включает в расходы

Если сотрудника в 2025 году отправят в командировку в город, где введен туристический налог, то этот налог, как и прочие расходы по проживанию включается в состав командировочных расходов для налога на прибыль.

Разъяснение дает Минфин в письме от 07.10.2024 № 03-03-06/1/96816.

В расчетных документах сумма туристического налога выделяется отдельной строкой, пишет Минфин. Но отметим, что на сегодняшний день эта информация устарела. Вчера принят законопроект, по которому эта норма отменяется. Выделять в счете и акте турналог отдельной строкой не будут.

Расходы командированного работника по оплате найма жилого помещения, в том числе по оплате отелю туристического налога (начиная с 01.01.2025), учитываются для целей налогообложения прибыли в составе командировочных расходов.