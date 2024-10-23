Суточные повышать не планируют. Опрос

В Минфин поступило предложение увеличить размер суточных, необлагаемых НДФЛ и взносами, с 700 до 1 500 рублей.

Но в письме от 17.09.2024 № 03-15-05/88540 ведомство ответило отказом.

Фактический размер суточных, выплачиваемых командированным работникам, определяется коллективным договором или локальным актом организации и может превышать необлагаемые размеры суточных. То есть никто не запрещает платить сотруднику больше.

НДФЛ и взносами облагается только часть суточных, превышающая 700 рублей в день.

Если увеличить этот лимит, сотрудники недополучат взносы на свой ИЛС, что плохо отразится на их будущей пенсии и больничных.

Кроме того, будут потери бюджета. Поэтому предложение не нашло отклика у Минфина.

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