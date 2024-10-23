НДС будет на все товары электронной торговли и без установки предельных порогов

Страны ЕАЭС могут вводить НДС на товары электронной торговли. В связи с этим Минфин подготовил предложения в части налогового регулирования.

Минфин считает, что необходимо устранить дисбаланс в регулировании товаров интернет-торговли и традиционной розницы

«Изменения в налоговое законодательство связаны главным образом с НДС – предлагаем ввести НДС на все товары электронной торговли без установки предельных порогов. При этом можно рассматривать переходный период в этом вопросе, чтобы дать время бизнесу для адаптации», — сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Администратором взимания НДС будет ФНС. Плательщики НДС по товарам интернет-торговли — электронные торговые площадки. Иностранные электронные площадки обязаны вставать на налоговый учет в России.

В целом в новых правилах регулирования речь идет о выравнивании условий для всех видов коммерческих товаров из-за рубежа.

«Предложения в части введения НДС направлены на выравнивание условий между интернет-торговлей и традиционной розницей. Наша позиция в том, что все товары должны быть равны. Если вы идете в канцелярский магазин и покупаете ручку, с нее уплачивается НДС. Почему в электронной торговле должна существовать категория товаров, с которой НДС не платится? Это те же товары конечного потребления», — пояснил позицию Сазанов.

Он напомнил, что появление нового формата трансграничной торговли товарами через агрегаторы и цифровые платформы потребовало выделения товаров электронной торговли в отдельную категорию и введения новых правил регулирования. Для этого внесены изменения в Таможенный кодекс ЕАЭС — то есть на наднациональном уровне. Эти изменения в том числе дают право каждой стране ЕАЭС вводить НДС на товары электронной торговли.