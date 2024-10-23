В 2025 году патентная система налогообложения станет недоступной для ИП с доходом выше 60 млн рублей в 2024 году

Изменения, которые вступят в силу с 2025 года, действительно могут существенно повлиять на бизнес индивидуальных предпринимателей (ИП), особенно тех, кто пользовался патентной системой налогообложения (ПСН). Как указано, с начала 2025 года патентная система будет недоступна для ИП с доходами, превышающими 60 млн рублей за 2024 год.
Это ограничение стало неожиданностью, поскольку поправки были внесены на стадии третьего чтения законопроекта. С полным текстом законопроекта можно ознакомиться по ссылке.
Теперь бизнесам, которые привыкли к работе на патенте, придется пересмотреть свои стратегии, что, вероятно, приведет к росту цен в следующем году из-за изменений в налогообложении.
Убрана обязанность организаций и ИП на УСН, освобожденных от НДС, оформлять счета-фактуры с "Без НДС".
Кроме того, уточняются льготы для предпринимателей в регионах с особыми налоговыми условиями, но это, как вы отметили, уже было известно заранее.
Комментарии3
Неожиданно
До окончания 2024 года еще много чего интересного может произойти...
Чем хуже дела с бюджетом, тем больше неожиданностей.
А как еще им бороться с количеством патентов, которые берет ИП для того, чтобы не слететь с этой системы? Или отменять, либо вот так вносить правками ко второму чтению, чтобы никто ничего не понял.
Так то они реально задолбали уже 😡