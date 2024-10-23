В 2025 году патентная система налогообложения станет недоступной для ИП с доходом выше 60 млн рублей в 2024 году

С 2025 года индивидуальные предприниматели, чей доход за 2024 год превысил 60 млн рублей, не смогут применять патентную систему налогообложения.

Изменения, которые вступят в силу с 2025 года, действительно могут существенно повлиять на бизнес индивидуальных предпринимателей (ИП), особенно тех, кто пользовался патентной системой налогообложения (ПСН). Как указано, с начала 2025 года патентная система будет недоступна для ИП с доходами, превышающими 60 млн рублей за 2024 год.

Это ограничение стало неожиданностью, поскольку поправки были внесены на стадии третьего чтения законопроекта. С полным текстом законопроекта можно ознакомиться по ссылке.

Теперь бизнесам, которые привыкли к работе на патенте, придется пересмотреть свои стратегии, что, вероятно, приведет к росту цен в следующем году из-за изменений в налогообложении.