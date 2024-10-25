🔔 ФНС объяснила, как оформить вычеты по НДФЛ с процентов по вкладам

Для НДФЛ-вычетов с процентов по вкладу в 3-НДФЛ указывают доход с кодом 6014 и вычет с кодом 914.

В этом году вкладчики впервые должны заплатить НДФЛ с доходов от вкладов за 2023 год. Но можно не платить НДФЛ, если есть право на налоговые вычеты (имущественные, социальные).

Чтобы такие вычеты получить, нужно сдать декларацию 3-НДФЛ.

ФНС в своем telegram-чате рассказала, как ее заполнить через личный кабинет.

Доход в виде процентов по вкладам в банках необходимо добавить вручную. Код дохода = 6014, сумма вычета (необлагаемый доход) по коду вычета 914 = 150 000 руб., сумма удержанного налога = 0 руб. Доходы следует отражать в разрезе банков с указанием ИНН и КПП.

Вычеты могут быть выбраны и применены на следующем шаге.

При этом НДФЛ с процентов по вкладам уже отражен в налоговом уведомлении. Чтобы налоговики его оттуда убрали (после того, как вы сдали декларацию), нужно направить заявление в свободной форме через личный кабинет.

Напомним, ранее Минфин неоднократно пояснял, что с процентов по вкладам можно получить вычеты по НДФЛ (см. письмо от 12.07.2024 № 03-04-05/65587). Но механизм оформления такого вычета Минфин в своих письмах не описывал.

Как считают НДФЛ с процентов по вкладам, мы разбирали тут.