Зарплата в размере МРОТ тоже облагается НДФЛ

Зарплата должна быть не меньше МРОТ. Причем речь идет о начисленной сумме («грязными»). С нее удерживают НДФЛ.

Об этом сообщает Минфин в письме от 24.07.2024 № 03-04-05/69017.

Зарплата, причитающаяся к выдаче, – это начисленная зарплата за минусом удержаний, произведенных в том числе по нормам НК.

Если начисленная зарплата = МРОТ, то зарплата на руки = меньше МРОТ.

Обязанность платить налоги распространяется на всех налогоплательщиков в качестве безусловного требования закона, в том числе на физлиц, получающих зарплату. Даже если их зарплата не превышает МРОТ.

Вместе с тем можно получить вычеты по НДФЛ – социальные (на лечение, образование и т. д.), имущественные (на покупку жилья) и т. д.