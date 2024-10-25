Зарплата в размере МРОТ тоже облагается НДФЛ

Об этом сообщает Минфин в письме от 24.07.2024 № 03-04-05/69017.
Зарплата, причитающаяся к выдаче, – это начисленная зарплата за минусом удержаний, произведенных в том числе по нормам НК.
Если начисленная зарплата = МРОТ, то зарплата на руки = меньше МРОТ.
Обязанность платить налоги распространяется на всех налогоплательщиков в качестве безусловного требования закона, в том числе на физлиц, получающих зарплату. Даже если их зарплата не превышает МРОТ.
Вместе с тем можно получить вычеты по НДФЛ – социальные (на лечение, образование и т. д.), имущественные (на покупку жилья) и т. д.
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