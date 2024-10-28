Заняли денег? Платите НДФЛ!

В письме от 14.10.2024 № 03-04-05/99590 Минфин рассмотрел обращение по вопросу налогообложения доходов физлиц в виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование заемными денежными средствами.
В письме:
«Если соответствующие заемные средства получены от организации или ИП, которые признаны взаимозависимыми лицами с вами, либо с которыми налогоплательщик состоит в трудовых отношениях…».
Например, вы попросили у работодателя заем в размере 100 000 рублей. Налоговики и говорят: «Ты же не заплатил компании 27% годовых, как это делает Сбербанк. Заплати НДФЛ с этой суммы!»
В результате, получив 100 000 рублей, вы еще и должны будете отдать государству НДФЛ с матвыгоды от экономии на процентах.
При этом недавно в НК внесли поправки и правила расчета матвыгоды по займам поменялись. Теперь доход считают исходя из 2/3 минимального значения ключевой ставки ЦБ из действовавших на дату заключения договора займа и на дату получения дохода.
Пример
01.10.24 вы взяли взаймы у работодателя 100 000 руб. без процентов. На тот момент ставка ЦБ была 19%.
На 31.10.24 ставка ЦБ стала 21%. Но матвыгоду будут считать по меньшей ставке – 19%.
2/3 от 19% это 12,67%.
НДФЛ = (100 000 х 12,67% /366 х 31) х 35% = 376 руб.
Комментарии4
А материальная выгода это плохо? Почему же не вот так в жизни: Ой Маша, я купила колготки со скидкой! - Наташ, значит ты мне должна дать немного денег, ты же всеравно выгодно купила.
С какой это стати!!!????
наоборот хорошо. Ну так вот, за то, что Вам было хорошо, Вы должны заплатить налог!
ну так с каждого хорошо нужно налог платить!
А "Когда мне будет хорошо, то я так довезу, что тебе будет хорошо!"))
Что они там курят? Видать, классно торкает!