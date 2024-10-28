Заняли денег? Платите НДФЛ!

Если вы взяли заем у своей компании или у индивидуального предпринимателя без процентов или под низкий процент, то это считается материальной выгодой, и вы обязаны заплатить налог.

В письме от 14.10.2024 № 03-04-05/99590 Минфин рассмотрел обращение по вопросу налогообложения доходов физлиц в виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование заемными денежными средствами.

В письме: «Если соответствующие заемные средства получены от организации или ИП, которые признаны взаимозависимыми лицами с вами, либо с которыми налогоплательщик состоит в трудовых отношениях…».

Например, вы попросили у работодателя заем в размере 100 000 рублей. Налоговики и говорят: «Ты же не заплатил компании 27% годовых, как это делает Сбербанк. Заплати НДФЛ с этой суммы!»

В результате, получив 100 000 рублей, вы еще и должны будете отдать государству НДФЛ с матвыгоды от экономии на процентах.

При этом недавно в НК внесли поправки и правила расчета матвыгоды по займам поменялись. Теперь доход считают исходя из 2/3 минимального значения ключевой ставки ЦБ из действовавших на дату заключения договора займа и на дату получения дохода.

Пример