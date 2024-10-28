🔢 ФНС автоматически рассчитает налоги при продаже квартиры или машины. Оценка налогового адвоката

Россиян освободят от подачи декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) при продаже имущества. Налоговики сами все рассчитают и начислят налог на основании данных от других ведомств.

Минфин вместе с ФНС подготовил поправки в НК, чтобы упростить процесс подачи деклараций по НДФЛ при продаже недвижимости и транспорта.

Как только поправки примут, физлицам не придется самим заполнять декларации. В рамках межведомственного обмена ФНС получит нужную информацию, и сама рассчитает налоги. Об этом пишет РБК.

Ведомства будут отправлять налоговикам информацию по доходам от продажи недвижимости, автомобилей, а также от переуступки прав требования по договору участия в долевом строительстве.

Недавно глава ФНС Даниил Егоров рассказал о плане отказаться от декларации 3-НДФЛ. Но эксперты считают, что самостоятельное декларирования доходов целиком пока что не упразднят.

Специально для «Клерка» комментирует Роман Шишкин, к.ю.н., налоговый адвокат, автор книг по налогам и налогообложению:

«Данное нововведение весьма удобно для налогоплательщиков, так как нет необходимости по подаче отдельной декларации, а в случае несогласия с расчетом суммы недоимки, налогоплательщик сможет обратиться в ИФНС и уточнить расчет.

ФНС России продолжает тренд на автоматизацию и упрощение всех бизнес-процессов, повышение комфортности работы с налоговыми органами».