В 2025 году ставки НДФЛ по доходам от ценных бумаг и долей составят 13% и 15%

Прогрессивная шкала НДФЛ со ставками до 22% не будет действовать на доходы, которые инвесторы получают от ПИФ и ЗПИФ.

В 2025 году в налоговую базу включат доход в виде материальной выгоды по ценным бумагам и долям участия в российских компаниях. Об этом сказано в законопроекте с поправками в НК, который уже одобрил Совет Федерации и дополняет положения налоговой реформы-2025.

Ставка НДФЛ по доходам от ценных бумаг будет составлять 13% и 15%. Если бы власти не внесли это уточнение, то материальная выгода облагалась бы по прогрессивной шкале, где максимальная ставка 22%. Об этом пишет РБК.

«Текущими поправками доход от доверительного управления имуществом ПИФа приравняли к доходам по операциям с ценными бумагами, которые с 2025 года облагаются по ставкам 13 и 15%. Данное изменение значительным образом повлияет на востребованность ЗПИФов как инвестиционной структуры», — сказал старший юрист налоговой практики ASB Егор Буракшаев.

Доход от материальной выгоды при продаже долей относится к инвестиционным доходам, а это значит, что налогообложение должно быть таким же, как и для других ценных бумаг.

Также законопроект скорректировал порядок применения льгот по НДФЛ с продажи активов. Налог не нужно платить, если акции и доли находятся в собственности больше 5 лет и доход от их продажи не превышает 50 млн рублей. Сейчас, если инвестор не уложился в лимит, то часть превышения будет облагаться налогом по ставке 15%.

Освобождение от НДФЛ не будет действовать в части доходов за вычетом расходов в размере, превышающем 50 млн рублей.

Например, если инвестор купил акции за 50 млн рублей, а продал за 54 млн, то он сможет не платить НДФЛ. Его прибыль составила 4 млн рублей и не превысила лимит в 50 млн. В случае, когда ценные бумаги купили за 1 млн, а продали за 53 млн, придется уплатить НДФЛ с 2 млн рублей по ставке 15%.