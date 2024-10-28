У субподрядчиков будут проверять наличие опыта для заключения госконтрактов

Договор субподряда больше не подтверждает наличие опыта участия в госзакупках. Тендеры смогут выиграть те, кто уже раньше были главными исполнителями.

Верховный суд ограничил участие субподрядчиков в госзакупках, по которым нужен опыт работы. Например, в тендерах на содержание автодорог могут участвовать только предприятия, которые ранее были генподрядчиком подобных проектов.

Наличие опыта можно подтвердить контрактами, заключенными и исполненными по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Причем, работы должны быть выполнены в полном объеме и завершены.

Договор субподряда не подтверждает наличие опыта, который нужен для участия в закупках.

На этом основании компании могут не допустить к торгам, пишет «Коммерсант».

Адвокат АБ «Ольга Ренова и партнеры» Юлия Нагина считает, что решение ВС может привести к ограничению конкуренции. При этом самих госзаказчиков такой подход не спасет от некачественных работ, нарушения сроков или иных споров с субподрядчиками.