Дату налоговой базы по НДС и прибыли определяют по первичным документам

При отгрузке товаров по договору поставки доход для налога на прибыль определяют на дату перехода прав собственности на поставляемый товар. И неважно, когда поступят деньги.

Об этом напоминает Минфин в письме от 07.10.2024 № 03-03-06/1/96701.

Моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из следующих дат: день отгрузки товаров или день оплаты в счет предстоящих поставок товаров.

При этом каждый факт хозяйственной надо оформлять первичными документами. В них должны быть такие обязательные реквизиты как дата составления и содержание факта хозяйственной жизни.

Датой отгрузки товаров в целях НДС признается дата первого по времени составления первичного документа, подтверждающего факт передачи его покупателю или перевозчику для доставки товара покупателю.

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