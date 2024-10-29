Как физлицу отчитаться о продаже недвижимости: смотрите видео!

Эксперт подскажет, как и в какие сроки вы должны отчитаться при продаже недвижимости, а также какие ошибки приводят к доначислению налогов.

При продаже недвижимости возникает множество вопросов: надо ли сдавать 3-НДФЛ или нет, влияет ли срок владения недвижимостью на освобождение от налогообложения, что такое имущественный вычет и как им воспользоваться.

В этом видео разберемся, что надо учесть при продаже недвижимости и как не совершить ошибок, приводящих к доначислению налогов. Смотрите запись!

Эксперт расскажет про:

Срок владения недвижимым имуществом и НДФЛ.

Освобождение от подачи декларации и от уплаты налога с дохода от продажи объекта недвижимости.

Имущественный вычет и на что еще можно уменьшить налог.

Сроки подачи 3-НДФЛ.

Топ ошибок, приводящих к доначислениям налогов.

Что нужно успеть сделать до 31.12.2024, чтобы не упустить выгоду.

Спикер — Ирина Павлова, дипломированный юрист и экономист, эксперт в области налогообложения физических лиц. Свыше 12-ти лет стажа работы в системе налоговых органов г. Москвы. Действующий сотрудник Департамента экономической политики и развития г. Москвы. Член Палаты налоговых консультантов, финансовый советник и член ассоциации юристов России.