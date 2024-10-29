Средняя стоимость ОСАГО упала на 4,2%

Оформить полис ОСАГО в Москве стало на 12% дешевле, а в Северной Осетии и Еврейской автономной области — на 24% дороже.

С января по сентябрь 2024 года средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 4,2% — до 7 215 рублей. В прошлом году автомобилисты платили за страховку около 7 532 рублей.

Оформить автогражданку в Москве стало дешевле на 12%, однако итоговая стоимость полиса по-прежнему самая высокая в стране — 10 185 рублей. В Московской области страховка подешевела на 11% — до 9 361, в Санкт-Петербурге — на 14%, до 9 771, а в Ленинградской области — на 4%, до 7 749 рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные маркетплейса «Финуслуги».

Самая низкая стоимость полиса ОСАГО в Забайкальском крае (5 142 рубля), в Белгородской (5 416), Костромской (5 425) и Орловской (5 453) областях.

Страховка подорожала на 24% в Северной Осетии и Еврейской автономной области: водители вместо 5 814 рублей платят 8 340.

19 октября 2024 года кабмин внес в Госдуму законопроект, по которому держатели полисов ОСАГО смогут оформить на Госуслугах электронное извещение о ДТП. Это сэкономит время и позволит зафиксировать ущерб без вызова полиции и заполнения бумажных бланков.