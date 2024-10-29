За наставничество на работе будут доплачивать

Если работодатель привлекает специалиста к обучению новых сотрудников, то за это ему придется платить.

Госдума в окончательном чтении приняла закон о доплатах сотрудникам, которые выполняют функции наставников на рабочем месте.

Изначально депутаты партии «Единая России» предлагали, что компания будет платить дополнительные деньги работникам, которые по поручению руководства выполняют дополнительную работу, а именно — занимаются наставничеством.

Во втором чтении на законодательном уровне предложили закрепить понятие наставничества в сфере труда. Это оказание помощи другому сотруднику по овладению нужными для работы навыками.

Наставничеством можно заниматься по поручению руководителя и с согласия самого специалиста.

Также в трудовом договоре или в дополнительном соглашении нужно определить сроки и форму такой работы.

У сотрудника будет право отказаться от работы в качестве наставника, а у работодателя — досрочно отменить поручение о наставничестве, предупредив об этом работника не менее чем за три рабочих дня.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.