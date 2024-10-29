Путин: зарплаты растут быстрее инфляции

Новую систему оплаты труда бюджетников протестируют в нескольких пилотных регионах уже в 2025 году.

Владимир Путин заявил, что в стране рост заработных плат опережает инфляцию. В июле 2024 года реальная заработная плата оказалась выше прошлогоднего показателя на 8,1%.

В 2025 году власти протестирую новую систему оплаты труда бюджетников. Сначала в некоторых регионах, а в 2027 году — по всей стране. Особое внимание уделят зарплатам медиков, которая отличается даже в соседних регионах.

«Заработная плата медработников привязана к средней зарплате в регионах. Но понятно при этом, что этот уровень разный и нередко значительно отличается даже в соседних субъектах федерации <...>. Такого разброса в зарплатах медиков, учителей, других специалистов, конечно, не должно быть», — сказал Путин.

Также Президент добавил, что важно продолжать улучшать условия труда специалистов. Доходы россиян должны расти темпами, которые опережают динамику повышения цен. По мнению Путина, высокие заплаты — ключ к эффективности собственного производства.