НДФЛ с зарплаты и дивидендов надо считать отдельно

В 2024 году для расчета НДФЛ по ставкам 13% и 15% налоговую базу по дивидендам учитывают отдельно.

Об этом напоминает Минфин в письме от 15.07.2024 № 03-04-05/65926.

Другие налоговые базы, в том числе основная, к которой относится и зарплата, не учитываются для 5-миллионного предела доходов по базе в виде дивидендов.

Но это касается только налоговых агентов.

Налоговые агенты (работодатели) считают НДФЛ отдельно, а ИФНС потом все суммирует и пересчитывает налог по ставке 15%. Уплатить этот налог надо будет до 1 декабря по налоговому уведомлению, которое пришлют налоговики.