НДФЛ с зарплаты и дивидендов надо считать отдельно

Об этом напоминает Минфин в письме от 15.07.2024 № 03-04-05/65926.
Другие налоговые базы, в том числе основная, к которой относится и зарплата, не учитываются для 5-миллионного предела доходов по базе в виде дивидендов.
Но это касается только налоговых агентов.
Налоговые агенты (работодатели) считают НДФЛ отдельно, а ИФНС потом все суммирует и пересчитывает налог по ставке 15%. Уплатить этот налог надо будет до 1 декабря по налоговому уведомлению, которое пришлют налоговики.
В 2025 году работать с НДФЛ нужно будет по-новому, чтобы не запутаться в изменениях, освоить все правила 2024 и 2025 года нужно уже сейчас. Мы это учли и добавили в курс профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» рекомендации, которые будут полезны и новичкам, и опытным специалистам. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс стоит 11 900 рублей вместо
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