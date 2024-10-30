Пожертвование не облагается НДС

Если образовательная организация получила добровольное пожертвование, платить с него НДС не надо.

Налоговая база по НДС возникнет только в случае возмездного оказания образовательным учреждением необразовательных услуг.

Об этом сообщает ФНС в письме от 23.10.2024 № СД-17-2/3161@.

Налога на прибыль с пожертвования тоже не будет.

Для налога на прибыль не учитывают целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, поступившие безвозмездно от организаций или физлиц, но должен быть раздельный учет.