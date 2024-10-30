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Банк УБРиР подготовил комплексное предложение для быстрого запуска бизнеса

Специально к своему дню рождения банк УБРиР подготовил комплексное предложение для быстрого запуска бизнеса всего за 1 790 рублей (пакет Эквайринг + РКО).

Предложение включает:

  • Пакет РКО «Взлетай» за 790 руб.

  • mPOS-терминал по специальной цене 990 руб. — ограниченная серия!

  • Сервис проверки контрагентов «Светофор» в подарок — 0 руб. на месяц открытия расчетного счета.

С пакетным тарифом «Взлетай» вы получаете:

  • 100% приветственный кешбэк по Бизнес-карте;

  • до 10 платежей без комиссии контрагентам в другие банки;

  • до 400 тыс. руб. переводы физлицам в УБРиР без комиссии;

  • до 200 тыс. руб. внесение наличных на расчетный счет по Бизнес-карте mPOS-терминал — ограниченная серия за 990 руб. вместо 2 770 руб.

Экономный: открытие и обслуживание — 0 руб., комиссия — от 1,69%.

Компактный: весит всего 80 гр., размером чуть больше банковской карты.

Универсальный: принимайте оплаты по картам, NFC и СБП, работает с Android и iOS.

Простой в работе: установите приложения, и можно начинать работу.

Кроме того, у банка УБРиР (ПАО КБ «УБРиР», ИНН 6608008004):

  • Бизнес-карта с welcome-бонусом и регулярными акциями, выпуск — 0 руб.

  • Счет можно открыть удаленно.

  • Поддержка 24/7.

  • Комфортные интернет-банк и мобильный банк.

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