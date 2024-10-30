Банк УБРиР подготовил комплексное предложение для быстрого запуска бизнеса

Предложение включает:

Сервис проверки контрагентов «Светофор» в подарок — 0 руб. на месяц открытия расчетного счета.

С пакетным тарифом «Взлетай» вы получаете:

до 200 тыс. руб. внесение наличных на расчетный счет по Бизнес-карте mPOS-терминал — ограниченная серия за 990 руб. вместо 2 770 руб.

до 400 тыс. руб. переводы физлицам в УБРиР без комиссии;

до 10 платежей без комиссии контрагентам в другие банки;

Экономный: открытие и обслуживание — 0 руб., комиссия — от 1,69%.

Компактный: весит всего 80 гр., размером чуть больше банковской карты.

Универсальный: принимайте оплаты по картам, NFC и СБП, работает с Android и iOS.

Простой в работе: установите приложения, и можно начинать работу.