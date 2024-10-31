БезНДСные упрощенцы хотят добровольно платить в бюджет НДС 5%

В недоумение ввела коллег подписчица telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» своим заявлением о том, что компания освобожденная от НДС на УСН хочет в 2025 году добровольно платить НДС по ставке 5%.

Доход компании в 2024 году будет менее 60 млн рублей, поэтому принудительного перехода на НДС не случится.

Обязанность платить НДС у компании не будет, но желание платить это налог есть. Соответственно, права на вычет НДС у компании не будет.

Некоторые коллеги усомнились, можно ли добровольно применять ставку 5%, ведь все-таки она льготная. В комментариях даже высказали предположение, что налоговики в таком случае заставят пересчитать добровольный НДС с 5% на 20%.

Но для такого пересчета нет оснований. Зато есть основание полагать, что покупатель не сможет принять к вычету такой НДС 5% от освобожденного от НДС упрощенца.

Получится, что эти деньги в размере 5% выручки просто будут подарены бюджету.

А что вы думаете о такой затее добровольной уплаты НДС при УСН без права на вычет?

Напомним, освобождение от НДС на УСН – автоматическое и отказаться от него нельзя. Об этом сообщал Минфин в письме от 02.10.2024 № 03-07-11/95245.