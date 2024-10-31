БезНДСные упрощенцы хотят добровольно платить в бюджет НДС 5%

Доход компании в 2024 году будет менее 60 млн рублей, поэтому принудительного перехода на НДС не случится.
Обязанность платить НДС у компании не будет, но желание платить это налог есть. Соответственно, права на вычет НДС у компании не будет.
Некоторые коллеги усомнились, можно ли добровольно применять ставку 5%, ведь все-таки она льготная. В комментариях даже высказали предположение, что налоговики в таком случае заставят пересчитать добровольный НДС с 5% на 20%.
Но для такого пересчета нет оснований. Зато есть основание полагать, что покупатель не сможет принять к вычету такой НДС 5% от освобожденного от НДС упрощенца.
Получится, что эти деньги в размере 5% выручки просто будут подарены бюджету.
А что вы думаете о такой затее добровольной уплаты НДС при УСН без права на вычет?
Напомним, освобождение от НДС на УСН – автоматическое и отказаться от него нельзя. Об этом сообщал Минфин в письме от 02.10.2024 № 03-07-11/95245.
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Комментарии7
вот прям добровольно? вот прям хотят?
Компания смотрит в 2025 год с оптимизмом и ФД уверен, что выручка будет больше 60 млн. Поэтому и предлагает заранее стать плательщиком 5%го ндс
Дак вот кто тот бизнес, который у правительства просит, то НДС на УСН, то регрессивную шкалу НДФЛ, то введение туристического налога и т.д. 🤣
Теперь я понимаю откуда берутся мешки писем Терешковой...