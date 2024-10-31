Росреестр прокомментировал новый закон о дачной амнистии

В законе 370-ФЗ речь идет о вспомогательных объектах, созданных до 1 января 2013 года. Это сараи, бани, погреба, летние кухни, колодцы, навесы и другие хозпостройки на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного хозяйства и садоводства.

«Сегодня многие вспомогательные объекты не зарегистрированы в том числе из-за временных и финансовых затрат граждан. В частности, для их оформления в настоящее время требуется выполнить кадастровые работы, подготовить декларацию об объекте и осуществить государственную регистрацию прав. Закон упростит процедуру, позволив оформить такие постройки на основании старых документов технической инвентаризации, за которые граждане уже когда-то заплатили. Например, это может быть технический паспорт домовладения, ранее выданный БТИ. На основании этого документа и документа о правах на землю у граждан возникнет право собственности в силу закона. А граждане сэкономят время и средства на кадастровых работах и уплате государственной пошлины. В этом принципиальная разница уже имеющегося и предложенного подходов», — сообщил замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

По его словам, закон 370-ФЗ распространяется на те объекты, которые в нем перечислены. Если объект не входит в перечень (например, коммерческий объект), воспользоваться предложенным механизмом не получится. Это также касается случаев, если:

у гражданина нет прав на землю;

объект признан самовольной постройкой (на нее право собственности не возникает).

В рамках нового закона упрощенный механизм оформления прав распространяется и на дома блокированной застройки (когда стена с соседями), построенные до 14.05.1998. То есть до дня вступления в силу Градостроительного кодекса РФ. Воспользоваться новыми нормами можно будет в случае, если количество домов блокированной застройки в одном ряду не превышает двух.

Росреестр констатирует, что сегодня на территории 62 субъектов РФ расположено более 66 тысяч двухквартирных жилых домов (блокированной застройки), построенных до 1999 года, на которые отсутствуют правоустанавливающие документы. Проживающие в них могут оформить свои права на эти дома и участки под ними только в судебном порядке. Закон 370-ФЗ исправит это.

Также он содержит положения, по которым за собственниками блоков сохраняется право собственности на участок под домом блокированной застройки, если:

сведения о таких блоках были внесены в ЕГРН в качестве квартир;

земельный участок под таким домом образован до вступления в силу положений, предусмотренных законом.

Сегодня, чтобы оформить участок под домом блокированной застройки, собственникам приходиться обращаться в уполномоченный орган за его предоставлением и проводить кадастровые работы для его образования. Закон исключит эту необходимость.

У граждан сохранится право общей долевой собственности, если раньше блоки были оформлены как квартиры. Им не понадобится приобретать такой участок за плату в собственность или аренду.

Ранее мы писали, что Путин подписал закон о дачной амнистии на хозяйственные постройки. Он вступит в силу с 9 ноября 2024 года.