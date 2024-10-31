Президент подписал закон о повышении эффективности комплексных кадастровых работ

Он, в частности, наделяет публично-правовую компанию «Роскадастр» полномочиями по выполнению комплексных кадастровых работ (ККР).

Разработанный Росреестром федеральный закон от 29.10.2024 № 371-ФЗ в зависимости от источника финансирования комплексные кадастровые работы, выполняемые за счет бюджета, подразделяет на ККР федерального, регионального и местного значения.

Закон принят в целях:

сокращения земельных участков без точных границ ;

сокращения числа ошибок в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН);

массовой «инвентаризации» недвижимости в регионах.

Госпрограммой «Национальная система пространственных данных» (НСПД), которую реализует Росреестр, предусмотрено наполнение ЕГРН полными и точными сведениями к 2030 году в объеме не менее 95%.

При этом один из наиболее эффективных и быстрых способов — комплексные кадастровые работы.

Как сообщил замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, нынешнее законодательное регулирование ККР показало свою неэффективность. Со стороны исполнителей – кадастровых инженеров часто отмечается нарушение сроков проведения работ и их низкое качество. Например, установленные по результатам ККР границы участков могут не совпадать с фактическими, необоснованно может измениться конфигурация уточняемых участков и т. д. Документы по контрактам, как правило, подготовлены с ошибками. Большинство карт-планов территорий, которые являются результатом выполнения ККР, многократно рассматриваются Росреестром и возвращаются заказчикам на доработку.

«Закон решает эти проблемы. Во-первых, предлагается разделить ККР, выполняемые за счет бюджетных средств, на 3 вида: федерального, регионального и местного значения. Во-вторых, ККР федерального значения возложить на ППК “Роскадастр”. У компании есть филиалы во всех субъектах РФ, что позволит проводить ККР на всей территории страны единовременно по единой технологии и оперативно перераспределять ресурсы при наличии больших объемов работ в отдельных регионах. Кроме того, Росреестр и ППК “Роскадастр” смогут контролировать качество и сроки выполнения ККР, подготовку итоговых документов. Это обеспечит выполнение поручений Президента РФ и показателей госпрограммы “НСПД”. Отмечу, что ККР федерального значения являются государственной задачей, при реализации которой важна не коммерческая выгода, а качественное определение характеристик объектов недвижимости», — сказал Бутовецкий.

Он также отметил, что, благодаря комплексному подходу, закон позволит под ключ решить для людей вопросы:

по уточнению границ участков;

исправлению исторически накопленных реестровых ошибок в сведениях о границах объектов.

Эта работа проводится Росреестром в рамках создания полного и точного реестра недвижимости и будет усилена в ходе ККР. Ранее гражданам для исправления реестровых ошибок приходилось обращаться к кадастровому инженеру, сейчас же такие ошибки исправляются Роскадастром бесплатно. В целом это минимизирует риски возникновения земельных споров и повысит качество оказания услуг в сфере земли и недвижимости.

Роскадастр готов приступить к выполнению комплексных кадастровых работ в полном объеме, сообщил гендиректор компании Владислав Жданов.

Закон вступил в силу с 29 октября 2024 года, но некоторые положения начнут действовать с 01.01.2025.

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