Дочерние банки маркетплейсов активно развиваются: за девять месяцев 2024 года капитал Яндекс Банка увеличился вдвое

В абсолютных цифрах их капитал всё ещё значительно меньше, чем у традиционных банков, темпы роста впечатляют, особенно учитывая, что эти банки появились недавно.

За девять месяцев 2024 года капитал Яндекс Банка увеличился вдвое, Вайлдберриз Банка — на 21,5%, а Озон Банка — на 7,9%.

Для крупных традиционных банков такие темпы — редкость, поскольку они обычно увеличивают капитал постепенно, за счет дивидендов и прибыли. Рост капитала на десятки процентов в год для них — скорее исключение. Для банков маркетплейсов, наоборот, быстрый рост капитала — необходимость, позволяющая поддерживать экосистему, наращивать кредитные портфели и соблюдать регуляторные требования.

С первыми двумя направлениями всё понятно: собственные банки помогают маркетплейсам оптимизировать операционные затраты, зарабатывать на кредитах и укреплять экосистему, делая платформу привлекательнее для клиентов. Активная докапитализация особенно важна для кредитования, поскольку соблюдение нормативов требует достаточного уровня капитала.

Однако в случае с маркетплейсами этот тренд имеет свою специфику и может повлиять на регулирование их банков, чтобы капитал использовался с учётом банковских стандартов, а не только в интересах материнских компаний.