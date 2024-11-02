Подарок сотруднику облагается НДФЛ 13%, даже если зарплата уже больше 5 млн рублей

В 2024 году зарплата облагается НДФЛ по ставке 13% до 5 млн рублей и 15% свыше 5 млн рублей.
Доходы в виде дарения облагаются НДФЛ по ставке 13% независимо от размера дохода.
Об этом сообщает Минфин в письме от 17.10.2024 № 03-04-05/100969.
Таким образом, если доход сотрудника уже перевалил за 5 млн рублей и он получил от работодателя подарок дороже 4 тыс. рублей, этот подарок будет облагаться НДФЛ по ставке 13%.
Таблица с налоговыми базами по НДФЛ на 2024 год – тут. Какие налоговые базы будут в 2025 году, мы разбирали здесь.
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