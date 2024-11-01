Как можно кайфовать от работы 24/7? Смотрите в новом выпуске «Тот еще разговор»

В гости к «Клерку» пришел предприниматель Иван Мандрик, который разместил в одном ресторане множество форматов, оставил без работы маркетологов и самостоятельно погрузился во все процессы.

В новом выпуске «Тот еще разговор» ресторатор и шеф-повар Villa Verde Иван Мандрик рассказал о собственном подходе к бизнесу, который нарушает все правила. Есть бизнес, который можно и нужно масштабировать, а есть такой, как у Ивана — уникальный и многоформатный.

Он оставил маркетологов без работы, потому что в его записной книжке есть более 5 тыс. номеров клиентов, а полная посадка в его заведении бесит конкурентов.

В этом интервью практически нет цифр, у него другая бизнес-ценность – когда вкусно, тогда вкусно. Какие фишки он придумал для ресторана, как работа 24 на 7 стала в кайф, а юрист превратился в шеф-повара, смотрите в новом выпуске!

Видео доступно на Ютубе и в VK видео, а текстовая версия лежит в блоге «Тот еще разговор».

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