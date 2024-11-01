Иван Мандрик: Как в одном ресторане помещается множество форматов, а работа 24/7 приносит кайф

Съемка в офисе Клерк.ру / Фото Карина Пи

Иван: Как я развиваюсь? Я продажник еды. Выхожу в зал и продаю еду вместе с официантами. Есть блюда, которые готовлю в зале, таких много, целая страница видов 15. Есть много блюд для богатых, но не доверяющих нам гостей. Любое блюдо или сет, которые они захотят, мы готовим перед ними. У нас есть для этого и плиты, и доски. Потом выкатываем и подаем. Дальше я нанял человека кортадор, который только режет хамон. У нас три вида хамона: серрано, иберико 24, иберико 36.

Михаил: Один человек только режет хамон?

Иван: Он режет только хамон, подходит к гостям, предлагает, про него рассказывает, нарезает, продает. Я считаю это одним из форматов бизнеса. Дальше мы построили банкетный зал. Я понимал, что банкеты могут быть каждый день, так и не каждый. Хотя у меня сейчас четыре дня в неделю.

Я параллельно там сделал контактный бар и японскую кухню, для которой нанял японского шефа. Так как у меня итальянский ресторан, то всегда много свежей рыбы. Плюс к этому есть японская кухня, и мы дополняем друг друга свежими продуктами и прогоняем их. Вдвоем нам продать быстрее и легче. Чем быстрее мы продадим свежий продукт, тем быстрее закупим свежий, а не будем его годами держать в морозилке. Свежесть и скорость являются факторами вкусной еды.

Четвертое направление - сомелье. Это продажник вина. Многие ходят только на сомелье. Потому что с ним можно пообщаться о вине. Это ещё один клуб интересов, который подтягивается в наш ресторан.

Пятый формат - открыл сигарный лаунж. Он единственный в Краснодарском крае, я считаю. В том году мы взяли «Лучший сигарный лаунж России». Нас премировал в Москве Лоскутов. У меня порядка 70 разных видов сигар: Доминикана, Куба, Никарагуа. Я фанат сигар и возглавил этот клуб. Сейчас я являюсь президентом сигарного клуба в Краснодаре. Это ещё одна публика, которая к нам приезжает.

Следующее развитие - контактный бар, но я не могу найти нормальный контактных барменов. Я бы хотел, чтобы они работали с людьми. Не просто сидят наливайками на баре, я хочу, чтобы они вышли в зал, пообщались с гостем, сделали коктейль перед ним. Всё оборудование, которое требуется я покупаю без проблем.

Седьмой формат, который у нас есть - кондитерка. Я сейчас его расширил до 80 кв. м. Закупили самое дорогое оборудование, чтобы помимо десертиков в ресторан делать заказные торты.

Сейчас мы часто обслуживаем частные дома, куда выезжаем как мини кейтеринг. Я никогда не выезжаю на большие кейтеринги, чтобы кормить людей калориями. Мы обслуживаем качественно. Выезжают официанты мальчики в белых рубашках, обслуживали даже частные борты. Сейчас, к сожалению, частные борты не вылетают. Также мы выезжали к нашим ребятам зарубеж на виллы или ещё куда-то работать. Это обычно короткие командировки на 2-3 дня.

Борис: Я удивлен, у тебя много бизнесов, они интересные. Некоторые редкие такие, как хьюмидор. Ты уверен, что об этом не нужно рассказывать через маркетинг или ведение соцсетей?

Иван: Наш бизнес любит таких людей, которые приходят к нам спрятаться. Если я начну про это рассказывать, то к нам начнем валить куча людей не нашего целевого сегмента, которые нас не понимают. Они нас будут критиковать, или наоборот, перехваливать. Это только даст нам больше проблем в соцсетях, с чем придется только бороться.

Борис: Ты понял свою аудиторию, которая у тебя есть. Ты работаешь под неё, делаешь продукты под неё. И больше никого не надо?

Иван: Почему? Потому что Краснодар - это маленький город, кстати, как и Москва, как и Питер. Везде есть свое общество, кланы, которые где-то общаются и рекомендуют.

Я вижу ещё два формата бизнеса. Это две премиальные переговорки. Причем это два рабочих кабинета, в которых люди могут проводить конференции, общение, работать, параллельно ужинать и отдыхать. Я хочу сделать какой-то премиальный караоке.

Михаил: Почему тогда ты пиаришь свой личный бренд?

Иван: Потому что сегодня я могу быть здесь, а завтра в другом месте.

Борис: У Ивана 11 тыс. подписчиков в инстаграме.

Михаил: Лично у него, а не у Villa Verde.

Иван: У Villa Verde нет ничего.

Михаил: Что может случиться, ты хочешь другой проект?

Иван: Ну, например, что случилось в Кристалле? Два собственника поругались и продали торговый центр. Купил новый собственник и все разбил.

Михаил: Ты готов продать Villa Verde?

Иван: Я не могу продать себя. Ну я же продам кота в мешке. Я уйду и ресторана не будет, я знаю.

Михаил: Может то, что ты не готов получить деньги, у тебя нет видения на следующий более высокий бизнес?

Иван: Нет, у меня есть видение на следующий бизнес. Он будет свой личный, небольшой и на берегу моря. Меня постоянно долбят франшизы, говорят у меня классная тема. Но это не реально. Я не найду больше таких ребят. Франшизой могут быть макдаки, то, что можно автоматизировать. То что делаем мы, не автоматизируется. Потому что ты можешь придти в мой ресторан, а попросить сделать домашний котлет.

Борис: А почему ещё один ресторан не откроешь?

Иван: Хочу, ещё не досказал. У меня будет там караоке, ещё один зал, две переговорки. Сзади очень хорошая летняя терраса получается. Там стоит платан, которому более 100 лет. Зданию, кстати, больше 120 лет. Я хочу это сделать в виде кастрюльной кухни, сербской, турецкой, перемешанной с русской. То есть блюда из мяса, туши, полутуши, готовка в таком формате, например, голяшечки запеченные в русской печи. Также хлеб в русской печи, всё в горшках. Не турецкое, а более славянское, я бы сказал.

Борис: Цель Макдональдс - открыть как можно больше точек.

Иван: У них задача заработать как можно больше денег. А у меня задача жить в кайф. Ну заработаю много денег, нафиг они мне нужны.

Борис: Это же задача любого бизнеса.

Иван: Задача его бизнеса, да. А я хочу заработать достаточно, чтобы мне на все хватало, и я с кайфом приходил на работу и выполнял её.

Борис: Ты говоришь, что приходит много людей именно в Villa Verde, и тебе не комфортно.

Иван: Мне некомфортно, потому что их очень много и мы не успеваем их обслуживать, так как мне бы хотелось.

Михаил: Хорошо, на тебе всё завязано. Если ты уехал в отпуск на месяц?

Иван: Есть два су-шефа, два администратора, бухгалтера, технологи. Все остаются на работе, я всё равно на телефоне.

Михаил: Ты не можешь отключить телефон и уехать.

Иван: Я никогда не отключаю телефон. В этом плане я как военный, как врач.

Михаил: Ты кайфуешь от такой вовлеченности в процесс?

Иван: Бывает, хочу отключиться полностью. Но день-два мне достаточно.

Михаил: Есть замы, которые могут полностью заменить?

Иван: Полностью нет, а вот частями - да.

Михаил: При такой личной загруженности ты же понимаешь, что второй ресторан ты не сможешь.

Иван: Делегирую. Хочу открыть его на одной территории.