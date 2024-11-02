Блогеры с аудиторией больше 10 тысяч в запрещенных соцсетях могут не проходить идентификацию

На портале Госуслуги в форме для регистрации блогеров можно указать только социальные сети, которые разрешены в РФ. Рекламу в заблокированных социальных сетях запретят отдельным законом.

Зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин объяснил, нужно ли блогерам, которые работают в заблокированных социальных сетях, подавать заявление на включение в реестр Роскомнадзора.

Сейчас владельцы каналов и страниц в соцсетях с аудиторией больше 10 тыс. человек должны подать заявление на портале Госуслуги. Блогеры должны предоставить информацию о себе, затем сведения включат в специальный перечень Роскомнадзора.

При заполнении формы на Госуслугах нет возможности указать свой аккаунт в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена). Выбрать можно только из списка соцсетей, присутствующих в специальном реестре РКН: Twitch, LiveJournal, Дзен, Yappy, YouTube, Telegram, Likee, Pinterest, RuTube, ВКонтакте, Одноклассники, TikTok, Пикабу.

«Если вы ведете канал с аудиторией более 10 тысяч человек в соцсети, которая отсутствует в реестре РКН, идентификацию проходить не нужно. Никаких ограничений по размещению рекламы и репостам не будет, пока этот ресурс официально не признают соцсетью или он (после принятия соответствующего законопроекта) не попадет под блокировку», — сказал Горелкин в своем телеграм-канале.

Также он добавил, что запрет размещать рекламу на заблокированных ресурсах будет регулироваться отдельным законопроектом. Он уже прошел первое чтение в Госдуме.

С 1 января 2025 года рекламодатели не смогут сотрудничать с блогерами, которые не войдут в список РКН, а также из таких каналов будет нельзя репостить сообщения. Об этом мы писали здесь.