Мигранты получили на 40% больше разрешений на работу

Жители Китая и других дружественных стран с визовым режимом стали чаще работать в России. Высококвалифицированные профессионалы оформили на 55% больше документов на работу.

За девять месяцев 2024 года в стране выросло число разрешений на работу мигрантов на 40%, до 120 тыс. Высококвалифицированные специалисты получили 34,9 тыс. документов, что на 55% больше, чем в том же периоде 2023 года.

Разрешение на работу получают жители визовых стран, например, США, Китая, Германии. Сначала предприятию нужно получить разрешение на привлечение иностранного сотрудника, а потом оформить сам документ. По разрешению работник может трудиться только в конкретном регионе и заниматься определенным делом.

Число разрешений на работу увеличилось из-за того, что в Россию стали приезжать больше людей из Китая, Монголии и других дружественных стран, с которыми действует визовый режим. Об этом пишут «Известия».

Иностранцы из безвизовых государств могут работать по патенту. Это удобно для жителей Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана. Патент не нужен тем, у кого есть вид на жительство в России, а также жителям стран ЕАЭС, Украины, беженцам и переселенцам.

В 2024 году число патентов сократилось в 1,7 до 1,6 млн. Чаще всего по патенту работают в такси, в торговле, общепите. Разрешений на временное проживание в РФ стало в два раза меньше, 38 тыс., а также на 20% снизилось выданных ВНЖ, до 169 тыс.

Число иностранцев с патентами сократилось из-за роста стоимости этих документов. В Москве и Московской области патент можно оформить за 7,5 тыс. рублей, что на 40% дороже, чем в 2020 году.

Кроме того, власти ужесточают политику в отношении мигрантов. Например, за организацию незаконной миграции может грозить до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей.