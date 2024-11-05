Как предприятиям на УСН правильно учитывать НДС в 2025 году

Все налогоплательщики УСН с 2025 года становятся плательщиками НДС. Войдет ли налог в состав вычета и будет ли он отражаться в стоимости приобретенных товаров.

В доходы по УСН будет включаться выручка без учета начисленного НДС. При использовании обычных ставок по НДС у компаний будет право на вычет, а стоимость приобретенных товаров при УСН «Доходы минус расходы» можно включить в расходы без входящего НДС. Налог войдет в состав вычета.

Если платить НДС по пониженным ставкам 5% или 7% без права на вычет, то в УСН можно учесть входящий НДС в расходах.

Для компаний на УСН «Доходы» не нужно отражать НДС к вычету в Книге доходов и расходов. На УСН «Доходы минус расходы» входящий НДС не отражают, если применять общие ставки НДС. Налог нужно включить в стоимость приобретенных товаров, если применяются пониженные ставки.

Разберитесь как компании и ИП на УСН должны платить НДС с 2025 года и что нужно изменить в документообороте. Приходите на вебинар «НДС на УСН 2025: готовимся к переходу на новые правила». Он состоится 18 ноября в 15:00 мск!

Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Ждем вас на вебинаре 18 ноября в 15:00 мск!