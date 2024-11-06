Минимальная стоимость кредита выросла до 25%

На фоне жесткой денежно-кредитной политики банки будут выдавать кредиты только с безупречной историей и без других крупных долгов.

После решения Центробанка о повышении ключевой ставки до 21% банки изменили минимальную стоимость потребительских кредитов. Она выросла до 25%.

Средний показатель полной стоимости кредита (ПСК) достиг 32%, а максимальный — 40%. Об этом пишут «Известия».

Полная стоимость кредита отражает все расходы, которые заемщик будет выплачивать за время кредитования. В этот показатель помимо процента входят связанные траты, например, страховка, комиссия за обслуживание и дополнительные услуги.

Банки стали чаще предлагать за дополнительную плату услугу по снижению базовой ставки, без которой годовой процент по кредиту может достигать 35%.

«Банк устанавливает ставку для каждого клиента индивидуально. Лишь заемщики с безукоризненной кредитной историей и без других больших долговых обязательств смогут получить кредит на таких условиях», — объяснил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

Также он добавил, что сейчас лучше всего воздержаться от покупок в кредит, займы нужно привлекать только в случае неотложных трат. Например, на здоровье, на покупку или ремонт товаров, которые становятся источником дохода.

Россияне с доходами выше среднего смогут отложить кредит до лучших времен, но менее благополучные жители будут вынуждены оформлять займы под любые проценты.