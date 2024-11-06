При совмещении ПСН и ОСНО одни и те же услуги будут и с НДС, и без

Можно ли купить патент на один кран-манипулятор, а на втором кране оставить оказание услуг с НДС, разъяснил эксперт в сервисе Клерк.Консультации.

Такой вариант возможен. В случае совмещения ОСНО и ПСН по одному виду деятельности, например, оказание транспортных услуг по перевозке грузов, возможно применение обеих систем налогообложения. При условии, что организован раздельный учет и отчетность для каждой из систем. При этом услуги, оказываемые по ОСНО, облагаются НДС, а по ПСН — не облагаются НДС.

Кроме того, возможен также вариант, когда один автомобиль может оказать услугу с НДС по ОСНО и на обратном пути оказать услугу без НДС по ПСН — при условии организации раздельного учета в соответствии с требованиями налогового законодательства.

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