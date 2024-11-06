Микробизнес на УСН не сможет добровольно платить НДС

Чтобы участвовать в цепочке НДС и работать с крупным бизнесом, небольшим компаниям с доходом до 60 млн рублей придется перейти на ОСНО и платить НДС по ставке 20% или 10%.

Компании и ИП на упрощенной системе налогообложения с доходами ниже 60 млн рублей в год не смогут добровольно платить НДС с 2025 года.

С 1 января 2025 года бизнес на УСН с доходом больше 60 млн рублей начнет платить НДС. Можно выбрать льготную ставку 5% или 7% без права на вычеты или платить налог по ставке 20%, получая вычеты. Все остальные будут автоматически освобождены от уплаты НДС. Предприниматели не смогут добровольно платить НДС по специальным ставкам, если не достигнут лимитам в 60 млн рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на Минфин.

«Иными словами, один бизнесмен на УСН с малыми оборотами платит НДС по ставке 5 либо 7%, а другой не хочет и не платит. А налог — это обязательный платеж, диспозитивность в таком случае будет противоречить самому понятию налога», — сказала руководитель отдела финансово-экономических исследований экспертной компании «АльфаПро» Людмила Хапугина.

Также с нового года увеличат лимиты по доходам для применения УСН — с 265,8 до 450 млн рублей в год. Стоимость основных средств может доходить до 200 млн. Такие изменения позволят предприятиям вкладывать средства в оборудование без перехода на ОСНО. Если бы небольшие компании могли добровольно платить НДС, то с ними было бы интересно работать крупному бизнесу, который смог бы принять этот налог к вычету.

«Больше вариативности в применении режима УСН (льготы) позволило бы налогоплательщикам не потерять своих клиентов: организаций — плательщиков НДС», — объяснила руководитель налоговой практики FTL Advisers Юлия Завьялова.

Если же покупатель товара у малого предпринимателя платит НДС, а продавец освобожден, то это приведет к потере вычетов в цепочке операций, а значит налоговая нагрузка вырастет, а не сократится. Если предприниматель хочет быть частью цепочки, то ему нужно отказаться от УСН и перейти на ОСНО и продавать товары с НДС 20 или 10%.

Руководитель практики нормотворчества и регуляторных инициатив МЭФ Legal Вадим Зарипов считает, что освобождение от НДС — это право, а не обязанность. Закон не запрещает отказаться от освобождения, выставлять счет-фактуру и указывать в нем НДС по ставке 20%, пока иного нет в Налоговом кодексе.