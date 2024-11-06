Блогеры подали больше 13 тысяч заявлений на регистрацию каналов

Больше всего заявок на регистрацию подали владельцы сообществ ВКонтакте, каналов в Telegram и на YouTube.

На Госуслугах с 1 ноября 2024 года открылась форма для регистрации владельцев каналов и страниц в социальных сетях с аудиторией свыше 10 тыс. человек. За четыре дня блогеры подали свыше 13 тыс. заявлений.

Чаще всего заявки отправляют на регистрацию каналов в социальной сети ВКонтакте (39%), в мессенджере Telegram (21%), а также на YouTube (17%). Об этом сказано на сайте Минцифры.

Блогер должен заполнить специальную форму и указать минимальный объем сведений о себе и своем канале, а также контактные данные.

С 1 января 2025 года власти запретят размещать рекламу на страницах, которые не войдут в перечень РКН.

Недавно мы писали, что владельцы страниц в запрещенных социальных сетях могут не проходить такую идентификацию. Запрет размещать рекламу на заблокированных ресурсах будет регулироваться отдельным законопроектом.