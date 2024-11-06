Блогеры подали больше 13 тысяч заявлений на регистрацию каналов

На Госуслугах с 1 ноября 2024 года открылась форма для регистрации владельцев каналов и страниц в социальных сетях с аудиторией свыше 10 тыс. человек. За четыре дня блогеры подали свыше 13 тыс. заявлений.
Чаще всего заявки отправляют на регистрацию каналов в социальной сети ВКонтакте (39%), в мессенджере Telegram (21%), а также на YouTube (17%). Об этом сказано на сайте Минцифры.
Блогер должен заполнить специальную форму и указать минимальный объем сведений о себе и своем канале, а также контактные данные.
С 1 января 2025 года власти запретят размещать рекламу на страницах, которые не войдут в перечень РКН.
Недавно мы писали, что владельцы страниц в запрещенных социальных сетях могут не проходить такую идентификацию. Запрет размещать рекламу на заблокированных ресурсах будет регулироваться отдельным законопроектом.
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