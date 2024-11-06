👔 Юрист: планируемые изменения нормативно закрепят необходимость платить взносы даже на директоров – единственных учредителей

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил обязать компании уплачивать страховые взносы, даже если они не ведут деятельность, сдают нулевую отчетность и не производят выплат физлицам.

Законопроект с такой поправкой в ст. 419 НК уже направлен на отзыв в правительство. Власти хотят, чтобы в ЕГРЮЛ стало меньше организаций, которые числятся в реестре, но по факту не ведут деятельность (недействующие). Подробнее в нашей новости.

Специально для «Клерка» комментирует Александр Хаминский — юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области:

«В любой организации как минимум всегда есть единоличный исполнительный орган (ЕИО) – генеральный директор или иной руководитель.

Действительно, в отдельных случаях трудовой договор с ним не оформляется — в случае совпадения единственного учредителя и ЕИО в одном лице. Однако, например, ст. 7 ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в РФ" относит к числу застрахованных в том числе руководителей организаций, являющихся единственными участниками, учредителями.

Ранее Минтруд уже разъяснял, что директор-единственный учредитель, несмотря на отсутствие трудового договора, состоит в трудовых отношениях с организацией и признается застрахованным.

Планируемые изменения в закон по всей видимости нормативно закрепят необходимость платить страховые взносы даже на директоров – единственных учредителей».