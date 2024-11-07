Как подтвердить расходы на доставку товара

Расходы для налога на прибыль должны быть обоснованы, документально подтверждены и произведены для деятельности, направленной на получение дохода. Конкретного перечня первички в НК нет.

Расходы организации на доставку можно учесть при расчете налога на прибыль, если они оформлены любыми документами, подтверждающими данный факт хозяйственной жизни.

Эти расходы должны быть обоснованы, а первичные документы должны соответствовать требованиям законодательства.

Напомним, по закону о бухучете в первичке должны быть обязательные реквизиты:

наименование документа;

дата составления;

наименование компании;

содержание факта хозяйственной жизни;

величина натурального и денежного измерения;

наименование должности ответственного лица;

ФИО и подпись ответственного лица.

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