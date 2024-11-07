Как подтвердить расходы на доставку товара

Расходы организации на доставку можно учесть при расчете налога на прибыль, если они оформлены любыми документами, подтверждающими данный факт хозяйственной жизни.
Эти расходы должны быть обоснованы, а первичные документы должны соответствовать требованиям законодательства.
Напомним, по закону о бухучете в первичке должны быть обязательные реквизиты:
наименование документа;
дата составления;
наименование компании;
содержание факта хозяйственной жизни;
величина натурального и денежного измерения;
наименование должности ответственного лица;
ФИО и подпись ответственного лица.
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