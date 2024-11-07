Дмитрий Патрушев: Россия регулярно бьет рекорды и стала весомым игроком на глобальном рынке продовольствия

Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев на лекции «АПК: вчера, сегодня, завтра» в рамках федерального просветительского марафона «Знание.Первые».

Если в 1999 году финансирование агропромышленного комплекса составляло примерно 9 млрд рублей, то в 2006 году в отрасль было направлено около 48 млрд. В 2013 году – уже почти 200 млрд, а в этом – более полутриллиона.

В 2008 году впервые в современной России было собрано больше 100 млн тонн зерновых. На 30% за первое десятилетие XXI века выросло производство мяса.

«Сделанный в 2014 году шаг в сторону собственного производства позволил АПК стать драйвером экономики. Здоровый протекционизм со стороны государства создал для предпринимателей выгодные условия. Заметно выросло финансирование АПК. Механизмы поддержки получали новое развитие. Предоставлялись они и крупному, и малому бизнесу. Тогда страна узнала об активном импортозамещении, то есть о переориентации рынка на отечественные товары. Резкий скачок совершили целые направления сельского хозяйства», – сказал Дмитрий Патрушев.

Он отметил, что системные меры господдержки помогли развитию даже тех направлений, которые требовали больших капиталовложений и долго окупались.

Одним из наиболее ярких примеров импортозамещения Патрушев назвал сыроделие. Практически с нуля выстроено производство индейки: сегодня Россия занимает в этом сегменте второе место в мире. Новый импульс получило производство говядины от специальных мясных пород.

По данным кабмина, российское продовольствие покупают примерно 160 государств. По итогам прошлого года доход России от экспорта продукции АПК достиг 43,5 млрд долларов.

Если измерять объемы экспорта в тоннаже, то РФ — третий поставщик продовольствия в мире. В прошлом году объем поставок превысил 100 млн т.

В 2024 году Президент поставил новые задачи: увеличение производства на 25% к 2030 году, наращивание экспорта до 55 млрд долларов за 6 лет и достижение аграрного суверенитета.

С 2025 года появится новый нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Его мероприятия затронут важнейшие направления — селекция, генетика растений и животных, биотехнологии, ветпрепараты, сельхозтехника и оборудование.

Как сообщил вице-премьер, в ближайшие годы необходимо выйти на новый уровень самообеспеченности семенами всех основных сельхозкультур. По зерновым аграрии полностью обеспечены собственными сортами. Однако по другим культурам предстоит совершить рывок. Активная работа в этом направлении ведется отечественными учеными совместно с бизнесом.

С прошлого года для развития производства биотехнологических продуктов запускаются агробиотехнопарки.

С 2025 года по поручению Президента в рамках нового нацпроекта будет создаваться система агроклассов по всей стране. Патрушев отметил, что в этой работе уже активно участвует отраслевой бизнес.