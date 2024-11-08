Со 2 января 2025 года будет новая декларация по УСН

В новую декларацию по упрощенке добавили раздел, где предприниматели из новых регионов смогут указать сумму расходов на покупку ККТ, чтобы уменьшить налог.

Минюст зарегистрировал приказ ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@, в котором представлена новая форма, порядок заполнения и формат декларации по УСН. Ее нужно применять со 2 января 2025 года.

В документ внесли следующие изменения:

в титульный лист добавили признак объекта налогообложения;

появился раздел 4 с расчетом суммы приходов расходов по покупке контрольно-кассовой техники, который уменьшает сумму исчисленного налога.

«Благодаря изменениям налогоплательщики, местом нахождения (местом жительства) которых на дату регистрации ККТ являлась территория Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской или Херсонской области, смогут уменьшить налог (авансовый платеж) на сумму расходов на приобретение одного экземпляра ККТ, но не более 28 000 рублей», — сказано на сайте ФНС.

Чтобы уменьшить налог по расходам на покупку ККТ, аппарат должен быть зарегистрирован на территории новых регионов до 31 декабря 2025 года.

🎁 Лучший подарок на Новый год для бухгалтера — билеты на VI Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Приглашаем всех 5-6 декабря на самое яркое бухгалтерское событие зимы! На конференции вы узнаете все про изменения налоговой системы в 2025 году, учете на маркетплейсах, ВЭД, госзакупах и ЭДО. Лучшие эксперты-практики ответят на все ваши вопросы! Событие пройдет в Москва-Сити!

Мероприятие будет с рассадкой. Сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Бронируйте скорее, пока доступны лучшие места!