Товары с Трампом в РФ начали скупать за неделю до выборов в США: резкий рост на 21%

По данным аналитиков Wildberries, в России за неделю до выборов в США вырос спрос на товары с изображением Дональда Трампа.

Наибольшей популярностью пользовались товары для праздника, книжная продукция, посуда и инвентарь, одежда и белье, а также спортивные товары и головные уборы.

«Продажи товаров с Дональдом Трампом за неделю, предшествующую выборам в США, выросли на 21% по сравнению с показателем за предыдущую семидневку. При этом общая сумма реализованной продукции оказалась вдвое больше, чем за предыдущую неделю, а пиковым днем по объему продаж стала дата 4 ноября — аккурат накануне выборов», — сообщили в пресс-службе Wildberries.

5 и 6 ноября повышенного спроса уже не наблюдалось.

Мерч с американской символикой — далеко не самый популярный товар на российских маркетплейсах. По открытым данным сервиса аналитики «Маяк», которые приводит RB.RU, большинство позиций — это единичные продажи в месяц. Некоторые позиции хранятся на складах и насчитывают сотни тысяч изделий.

Сразу после выборов товары с американской символикой резко подешевели: сейчас скидки доходят до 50–70%.