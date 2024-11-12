У застройщиков нет льготы по НДС на апартаменты

Услуги застройщиков не облагаются НДС. Но не все.

Льгота по НДС для застройщиков прописана в подпункте 23.1 пункта 3 статьи 149 НК.

С 01.01.2024 она действует только для услуг по ДДУ на такие объекты:

жилые дома;

входящие в состав многоквартирных домов жилые и нежилые помещения;

машино-места.

На услуги застройщиков, оказываемых при строительстве апартаментов, льгота не действует.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 09.08.2024 № 03-07-07/74717.