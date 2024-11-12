Как рассчитать отпускные выплаты в 1С: ЗУП. Бесплатный вебинар!

Чтобы правильно рассчитать отпускные выплаты, нужно настроить программу 1С:ЗУП. Сначала перейдите в раздел «Настройка» — «Расчет зарплаты» и нажмите на вкладку «Отпуска». Там можно установить галочки возле тех видов отпусков, по которым нужно вести учет.
Дополнительные настройки не нужны для использования основного отпуска и по уходу за ребенком. В программе они уже заданы автоматически.
Если работодатель выплачивает надбавки за вредность, но их нужно включить во вкладке «Прочие начисления» — «Надбавки за вредность».
Узнайте больше о том, как настроить и рассчитать другие отпуска в программе. Приходите на бесплатный вебинар «Настройка видов отпусков и их расчет в программе 1С: ЗУП». Он состоится 21 ноября в 15:00 мск!
На вебинаре разберем:
Виды отпусков — ежегодный основной, учебный, без оплаты, северный, за вредность, добавление своего вида.
Редактирование формул для расчета отпусков.
Ввод остатков отпусков в новую программу.
Назначение сотруднику права на отпуск.
Графики отпусков + заполнение из файла, переносы дат.
Оформление исправления отпуска и перенос из-за больничного.
Отчеты по отпускам и их расширенная настройка.
Спикер — Вера Жарова, консультант-аналитик 1С с опытом работы более 20 лет. Участие в проектах по 1С в компаниях ООО «Раздолье-консалт», ООО «ЕЭрПи Бэнд» и др. Консультант Клерка по вопросам 1С.
Ждем вас на вебинаре 21 ноября в 15:00 мск!
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