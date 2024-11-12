Как рассчитать отпускные выплаты в 1С: ЗУП. Бесплатный вебинар!

Процесс расчета отпускных выплат можно автоматизировать в бухгалтерской программе, но перед этим ее нужно правильно настроить.

Чтобы правильно рассчитать отпускные выплаты, нужно настроить программу 1С:ЗУП. Сначала перейдите в раздел «Настройка» — «Расчет зарплаты» и нажмите на вкладку «Отпуска». Там можно установить галочки возле тех видов отпусков, по которым нужно вести учет.

Дополнительные настройки не нужны для использования основного отпуска и по уходу за ребенком. В программе они уже заданы автоматически.

Если работодатель выплачивает надбавки за вредность, но их нужно включить во вкладке «Прочие начисления» — «Надбавки за вредность».

Узнайте больше о том, как настроить и рассчитать другие отпуска в программе. Приходите на бесплатный вебинар «Настройка видов отпусков и их расчет в программе 1С: ЗУП». Он состоится 21 ноября в 15:00 мск!

На вебинаре разберем:

Виды отпусков — ежегодный основной, учебный, без оплаты, северный, за вредность, добавление своего вида.

Редактирование формул для расчета отпусков.

Ввод остатков отпусков в новую программу.

Назначение сотруднику права на отпуск.

Графики отпусков + заполнение из файла, переносы дат.

Оформление исправления отпуска и перенос из-за больничного.

Отчеты по отпускам и их расширенная настройка.

Спикер — Вера Жарова, консультант-аналитик 1С с опытом работы более 20 лет. Участие в проектах по 1С в компаниях ООО «Раздолье-консалт», ООО «ЕЭрПи Бэнд» и др. Консультант Клерка по вопросам 1С.

Ждем вас на вебинаре 21 ноября в 15:00 мск!