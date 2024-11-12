Центробанк ограничит выдачу ипотеки на срок больше 30 лет

Чтобы снизить риски, регулятор запретит банкам увеличивать срок погашения ипотеки. Сейчас такие лимиты действуют для необеспеченных кредитов и кредитных карт.

Банк России подготовил план по применению нового механизма макропруденциальных лимитов (МПЛ). В частности, регулятор хочет ограничить выдачу ипотеки сроком свыше 30 лет.

Сейчас подобные лимиты действуют в сегменте кредитных карт и необеспеченных кредитов. МПЛ планируют распространить также на ипотеку и автокредитование. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме. ЦБ ожидает, что изменения вступят в силу с 1 апреля 2025 года.

«Предполагается ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет, так как за последний год доля таких кредитов в выдачах выросла с 10 до 20%. Банки увеличивают срок кредита, чтобы снизить размер среднемесячного платежа по ипотеке, но на таком длительном горизонте (30+ лет) заемщик может столкнуться со сложностями в обслуживании долга, которые банки не в состоянии оценить в момент выдачи кредита», — сказано в информационно-аналитическом материале.

Лимиты будут распространяться на ипотеку по договорам участия в долевом строительстве, по кредитам на индивидуальное строительство, на покупку готового жилья и апартаментов, а также на другие жилищные кредиты под залог недвижимости.

Сейчас в структуре ипотечного кредитного портфеля 61% задолженности приходится на заемщиков с показателем долговой нагрузки более 50%.