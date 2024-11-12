Пользователи интернета

Володин в адрес Роскомнадзора и Минцифры по регистрации блогеров: «отчитаться — отчитались, но утвержденного порядка пока нет»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал на отсутствие нормативного акта к закону о регистрации популярных страниц блогеров в соцсетях.

С 1 ноября 2024 года вступили в силу положения закона от 08.08.2024 № 303-ФЗ, по которому Роскомнадзор будет вести перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 000 подписчиков.

Чтобы попасть в него, их владельцы должны предоставить сведения о себе. Состав этих сведений и порядок их предоставления устанавливает Правительство РФ.

«Хотел 1 ноября выполнить норму закона, но учитывая, что механизма нет, не смог. Нужно задавать вопрос Роскомнадзору и Минцифры. Отчитаться — отчитались, но утвержденного порядка пока нет», — сказал Володин.

Про первые данные по заявкам блогеров на регистрацию своих каналов мы сообщали здесь.

Ольга Ульянова
НДФЛ

Как продать бизнес и не попасть на большие налоги с 2025 г.? Инструкция, подробные примеры

Сегодня речь пойдет о важнейших изменениях законодательства с очень высокой ценой вопроса, которые касаются учредителей ООО. ⚡Помимо обзора изменений вы найдете информацию в статье о том, как можно сэкономить.

Как продать бизнес и не попасть на большие налоги с 2025 г.? Инструкция, подробные примеры
3

Комментарии

4
  • Ирина

    Хотел 1 ноября выполнить норму закона, но учитывая, что механизма нет, не смог.

    А у нас председатель госдумы блогер с 10 тыс и более подписчиков? Надо же. Не знала

    • Ирина

      Даже если так, то почему другим удалось "выполнить норму закона", а ему - нет?

      • Ирина

        Руки не из того места?

        • Ирина

          Как-то это подозрительно...