Энергетики начнут продавать по биометрии

Минцифры предлагает использовать биометрические данные при покупке энергетических напитков.
Продавец сможет без паспорта проверить возраст покупателя, который прошел идентификацию в Единой биометрической системе (ЕБС). Об этом сказано на портале проектов нормативных правовых актов.
С 1 марта 2025 года начнет действовать закон о запрете продавать энергетики несовершеннолетним.
Также в проекте приказа Минцифры есть пункт, который позволит подтвердить право на получение пенсии за границей по биометрии. Раз в год получатели российских пенсий за рубежом должны подтверждать личность.
Чтобы продолжить получать пенсию, будет нужно подтвердить личность по биометрии и подписать электронное заявление с помощью усиленной неквалифицированной подписи. Такая услуга доступна для пользователей портала Госуслуги, у которых есть подтвержденная учетная запись.
Начать дискуссию