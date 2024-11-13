Энергетики начнут продавать по биометрии

С 1 марта 2025 года при покупке энергетических напитков будут проверять возраст. Подтвердить совершеннолетие разрешат с помощью биометрии.

Минцифры предлагает использовать биометрические данные при покупке энергетических напитков.

Продавец сможет без паспорта проверить возраст покупателя, который прошел идентификацию в Единой биометрической системе (ЕБС). Об этом сказано на портале проектов нормативных правовых актов.

С 1 марта 2025 года начнет действовать закон о запрете продавать энергетики несовершеннолетним.

Также в проекте приказа Минцифры есть пункт, который позволит подтвердить право на получение пенсии за границей по биометрии. Раз в год получатели российских пенсий за рубежом должны подтверждать личность.

Чтобы продолжить получать пенсию, будет нужно подтвердить личность по биометрии и подписать электронное заявление с помощью усиленной неквалифицированной подписи. Такая услуга доступна для пользователей портала Госуслуги, у которых есть подтвержденная учетная запись.