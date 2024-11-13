Отметка в графике отпусков подтвердит согласие работника на деление отпуска на части

Если кто-то из них не согласен на такое деление, то отпуск надо предоставлять неделимой частью – все 28 дней подряд.
Но как зафиксировать факт согласия сотрудника на деление отпуска?
Ответ на этот вопрос дал Роструд в письме от 08.10.2024 № ПГ/19878-6-1.
Порядок оформления соглашения между работником и работодателем о разделении отпуска на части в ТК не прописан и может определяться, в частности, локальным нормативным актом работодателя.
Например, инициатива или согласие работника на разделение отпуска могут быть выражены:
в его письменном заявлении;
в соответствующей отметке в графике отпусков;
в приказе работодателя о разделении отпуска.
Порядок составления графика отпусков мы разбирали тут.
А как у вас организован этот процесс сбора согласий? Приглашаем вас принять участие в опросе.
Вы берете с сотрудника письменное согласие на разделение отпуска на части?
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