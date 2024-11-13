Отметка в графике отпусков подтвердит согласие работника на деление отпуска на части

Разделение отпуска на части, одна из которых должна быть не менее 14 дней, возможно только по соглашению между работником и работодателем.

Если кто-то из них не согласен на такое деление, то отпуск надо предоставлять неделимой частью – все 28 дней подряд.

Но как зафиксировать факт согласия сотрудника на деление отпуска?

Ответ на этот вопрос дал Роструд в письме от 08.10.2024 № ПГ/19878-6-1.

Порядок оформления соглашения между работником и работодателем о разделении отпуска на части в ТК не прописан и может определяться, в частности, локальным нормативным актом работодателя.

Например, инициатива или согласие работника на разделение отпуска могут быть выражены: в его письменном заявлении;

в соответствующей отметке в графике отпусков;

в приказе работодателя о разделении отпуска.

Порядок составления графика отпусков мы разбирали тут.

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