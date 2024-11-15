Если безработный потерял трудовую книжку, оформить дубликат должен его последний работодатель

Человек, который потерял бумажную трудовую книжку, обязан немедленно заявить об этом работодателю по месту работы, где была внесена последняя запись в трудовую книжку.
Бывший работодатель выдает бывшему работнику дубликат трудовой книжки не позднее 15 рабочих дней со дня подачи работником заявления.
Пример
Сотрудник работал на основном месте (№1) и по совместительству (№2).
В мае 2024 года он уволился с основного места. Об этом сделали запись в трудовую книжку.
В июле 2024 года он уволился с совместительства. Об этом записи в трудовой книжке не было.
В сентябре он нашел новую работу, но тут выяснилось, что трудовую книжку он потерял.
В такой ситуации оформит дубликат должна компания №1, так как именно она внесла последнюю запись.
Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 09.10.2024 № 14-6/ООГ-5896.
Впрочем, если сотрудник придет на новую работу без трудовой книжки, отказать в приеме ему не могут, а должны по заявлению оформить ему новую трудовую книжку.
Кстати, Минтруду задали вопрос, а можно ли вообще работа по совместительству быть единственной? В письме от 18.10.2024 № 14-6/ООГ-6091 четкого ответа на этот вопрос не. Лишь сообщается, что совместительство – это работа в свободное от основной работы время.
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