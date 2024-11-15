Если безработный потерял трудовую книжку, оформить дубликат должен его последний работодатель

В случае потери трудовой книжки или старый работодатель оформит дубликат, или новый работодатель — новую трудовую.

Человек, который потерял бумажную трудовую книжку, обязан немедленно заявить об этом работодателю по месту работы, где была внесена последняя запись в трудовую книжку.

Бывший работодатель выдает бывшему работнику дубликат трудовой книжки не позднее 15 рабочих дней со дня подачи работником заявления.

Пример Сотрудник работал на основном месте (№1) и по совместительству (№2). В мае 2024 года он уволился с основного места. Об этом сделали запись в трудовую книжку.

В июле 2024 года он уволился с совместительства. Об этом записи в трудовой книжке не было.

В сентябре он нашел новую работу, но тут выяснилось, что трудовую книжку он потерял. В такой ситуации оформит дубликат должна компания №1, так как именно она внесла последнюю запись.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 09.10.2024 № 14-6/ООГ-5896.

Впрочем, если сотрудник придет на новую работу без трудовой книжки, отказать в приеме ему не могут, а должны по заявлению оформить ему новую трудовую книжку.

Кстати, Минтруду задали вопрос, а можно ли вообще работа по совместительству быть единственной? В письме от 18.10.2024 № 14-6/ООГ-6091 четкого ответа на этот вопрос не. Лишь сообщается, что совместительство – это работа в свободное от основной работы время.