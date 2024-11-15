Допотпуск за вредность можно отгулять отдельно от основного, но только если работодатель не против

То есть, в общем случае сотруднику предоставляется общий отпуск. Например, отпуск за вредность – 7 дней. Значит сотрудник пойдет в отпуск на 28 + 7 = 35 дней.
Но отпуск можно разделить на части, чтобы одна часть была не менее 14 дней. Например, можно полностью отгулять основной отпуск, а потом взять оставшиеся 14 дней отпуска за вредность.
Однако такое разделение возможно только по соглашению между работником и работодателем.
Если кто-то один против, соглашение о разделении не достигнуто, то отпуск предоставляется в полном объеме.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 10.10.2024 № ПГ/19708-6-1
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