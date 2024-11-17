Для НДФЛ у мужа срок владения общей квартирой идет от даты покупки ее на имя жены

Неважно, на чье имя (мужа или жены) оформлена квартира, приобретенная в браке. Срок владения для обоих идет от даты покупки.

Об этом сообщает Минфин в письме от 17.10.2024 № 03-04-05/100942.

Напомним, при продаже квартиры не надо платить НДФЛ и декларировать доход, если прошел минимальный срок владения. В общем случае он 5 лет, но в некоторых случаях 3 года.

Когда при продаже жилья надо и не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог, мы разбирали тут.

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если брачным договором не установлено иное.

При этом не имеет значения, на имя кого из супругов оформлено такое имущество, а также кем из них вносились деньги при его приобретении.

Если квартира приобретена в совместную собственность супругов, минимальный предельный срок владения для каждого из супругов идет с даты госрегистрации одним из них права собственности.

При этом переход доли в этой квартире в собственность одного из супругов от другого супруга не изменяет описанный порядок. Срок владения в любом случае будет идти от покупки.

Пример 15.05.2018 супруги купили квартиру и оформили ее на имя жены.

02.09.2024 по брачному договору квартира перешла в собственность мужа.

31.10.2024 он ее продал. НДФЛ у мужчины не будет, потому что срок владения считают от 15.05.2018, и он более 5 лет.

Аналогичное разъяснение ФНС дает письме от 30.10.2024 № БС-4-11/12343@.