Сотрудники смогут уходить в отпуск для ухода за военными

Чтобы близкие родственники пострадавших участников СВО могли за ними ухаживать, депутаты обяжут работодателей предоставлять им неоплачиваемый отпуск до 35 дней в год.

В Госдуму внесли законопроект, по которому сотрудникам, чьи родственники пострадали в ходе СВО, не смогут отказать в неоплачиваемом отпуске.

Сейчас ст. 128 ТК, дает право взять неоплачиваемый отпуск сотрудникам, если их родственники получили увечья при исполнении обязанностей сотрудников органов внутренних дел, противопожарной службы, таможенных органов, уголовно-исполнительной системы, а также при прохождении военной службы.

В законе не учитываются иные участники СВО, поэтому их близкие не могут получить отпуск, чтобы ухаживать за раненными и тяжелобольными. Сейчас это хотят изменить и установить продолжительность неоплачиваемого отпуска до 35 календарных дней в год.

«Предлагаемые изменения будут способствовать повышению уровня правой защищенности членов семей участников специальной военной операции и более быстрому восстановлению самих раненых или тяжелобольных бойцов под присмотром близких родственников», — сказано в пояснительной записке.

Кроме того, в неоплачиваемый отпуск до 14 дней в году смогут уйти родители и супруги погибших добровольцев и служащих национальной гвардии.